Meteo | nuova ondata di pesante maltempo Neve a bassa quota e ' rischio allagamenti'

iLMeteo.it

Le previsioni del tempo: attenzione al versante tirrenico. Le città dove cadrà la neve e la mappa di 3bmeteo. Le prime tendenze per ...Un treno di perturbazioni verso l'Italia. Dopo il passaggio di un fronte perturbato responsabile anche di timide nevicate in Pianura Padana, ecco che unadepressione è in agguato verso il nostro Paese, seguita poi da un'altra perturbazione tra giovedì pomeriggio e sabato. Lorenzo Tedici , meteorologo del sito www.iLMeteo.it, sintetizza questi ... Meteo: Prossimi Giorni, Perturbazioni no-stop, in Settimana ne arriveranno almeno altre tre, i dettagli Anche nei prossimi giorni è atteso tanto maltempo sul nostro Paese per effetto di un intensa perturbazione che scaricherà forti piogge e abbondanti nevicate in montagna. Dopo il transito di un primo… ...Il gruppo editoriale di Techprincess.it, Techbusiness.it e Orgoglionerd.it fondato da Fjona Cakalli affida le sue comunicazioni commerciali alla tech company ...