Meteo | in Lombardia precipitazioni diffuse | torna la neve in montagna

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Milano, 14 dic. (Adnkronos) - Una nuova perturbazione atlantica raggiungerà lanella giornata di domani, apportando rapide condizioni di tempo perturbato con, localmente moderate.lain, anche a quote basse sui settori prealpini occidentali e sull'Appennino. Lo si legge nel bollettinodiffuso da Arpa. A partire da venerdì è attesa una nuova fase di tempo stabile, seppur in frequente compagnia di nubi basse in pianura e temperature tipicamente invernali. Dal prossimo weekend aumenta il rischio di nebbie

... su Liguria, Piemonte meridionale, settori centro - meridionali die Veneto, Emilia - ... come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazionesull' Italia nelle ...Sul tratto alpino le precipitazioni nevose saranno molto abbondanti, ma viste le basse temperature i fiocchi si sposteranno anche in pianura, in Piemonte e, più raramente, inoccidentale, ...Milano, 14 dic. (Adnkronos) - Una nuova perturbazione atlantica raggiungerà la Lombardia nella giornata di domani, apportando rapide condizioni di tempo perturbato con precipitazioni ...Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com: “tra giovedì e venerdì ennesima perturbazione atlantica sull’Italia con piogge e temporali anche intensi al Centrosud e venti forti. Al Nord neve a quote basse, a tratt ...