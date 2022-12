Messi sedotto dalla giornalista in mondovisione | ecco il video | Guarda

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Un'intervista dopo Argentina-Croazia lascia commosso Leo. La Pulce, capitano, leader e trascinatore di un'Argentina mai così unita, si è sciolto durante il suo intervento ai microfoni di Televisión Publica (televisione argentina di proprietà pubblica). Grazie allaSofia Martinez, che a un certo punto ha messo da parte le domande di rito, lasciandosi travolgere dalle emozioni. Il volto noto della tv argentina si è sbilanciata, con parole meravigliose e cariche di emozione: "L'ultima cosa che voglio dirti non è una domanda: volevo solo dire che la finale della Coppa del Mondo sta arrivando e sicuramente, noi tutti vogliamo vincere il trofeo — esordisce con un ringraziamento — Indipendentemente dai risultati, c'è qualcosa che nessuno può toglierti, ed è il fatto che sei un tutt'uno con gli argentini, con ognuno di loro. Sono seria”. ...

Corriere del Ticino

... la sopraffazione, l'onore da lavare col sangue sono gli ingombranti concetti che vengonoin ... Riesce a introdursi nella casa del brigadiere e, dopo averlo, lo accoltella a morte. Subito ...... la sopraffazione, l'onore da lavare col sangue sono gli ingombranti concetti che vengonoin ... Riesce a introdursi nella casa del brigadiere e, dopo averlo, lo accoltella a morte. Subito ... Va in scena Messi, tutti in piedi e infine la Croazia in ginocchio La partita di questa sera è irruenza contro calma, fiammate contro compattezza, talento individuale contro collettivo. Ecco la prima semifinale di un Mondiale che ci ha mostrato anche i campioni di cu ...Su La Stampa: improvvisato squalo della finanza, convocava le riunioni dal podologo, gonfiava valutazioni di mercato senza accettare confronto Paratici e la sindrome di onnipotenza. Ne scrive La Stamp ...