Messi conferma | «Domenica sarà la mia ultima partita con la Nazionale»

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) L’Argentina ha battuto in agilità la Croazia nella semifinale die Mondiali e ora aspetta di sapere chiil suo avversario nella finale.è diventato senza dubbio la stella e il trascinatore di questa Argentina, paragonato da molti a Maradona e punta a consacrarsi con la vittoria della Coppa del Mondo.18 dicembre, Lionelgiocherà la sua 26ª edei Mondiali. Giusto in tempo per diventare il giocatore più presente di sempre in assoluto nel torneo, staccando anche Lothar Matthaus. Al termine della sfida contro la Croazia lo stessoa Olé ha dichiarato che quella dila suacon la«Se...

Così, dopo la vittoria sulla Croazia, di fatto annuncia che la finale contro una tra Francia e Marocco in Qatar sarà il suo ultimo match con l'Argentina ad un Mondiale. Poi: "Domenica ...Commenta per primo La finale del Mondiale di Qatar 2022 sarà l'ultima presenza in questa competizione per Leo. La stella argentina ha infatti confermato ai microfoni di Olé che l'intenzione è quella di chiudere qui con l'occasione della vita. ULTIMO TANGO - 'Se domenica sarà la mia ultima partita a un ...