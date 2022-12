Mercato Marchesa | il primo market creativo del Sud Italia fa tappa al Dopolavoro Ferroviario di Salerno

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Dopo le “stazioni” di Parco Pinocchio, Tenuta Porta di Ferro, Marittima e Terzo Tempo Village, il treno della creatività si ferma nel centro della città. Next stop per, il terzo concept store itinerante d’aperto a tutte le forme di innovazione, sabato 17 e domenica 18 dicembre, dalle 10,30 alle 21, aldi via Dalmazia a. Tra le vecchie locomotive e gli ampi spazi al coperto l’upcyling di designer, collezionisti, artigiani e artisti, che proporranno il riutilizzo, ieri fenomeno di nicchia, oggi una strategia economica innovativa, diffusa anche nelle grandi case di moda, grazie a quel twist che fa di un capo un pezzo da collezione. La nuova tendenza, con il recycling, risponde alle caratteristiche di ...

