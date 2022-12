Meloni | ora nuova triangolazione con Francia e Germania

La premier a Palazzo Madama sull'energia: "Se Ue inefficace valuteremo disaccoppiamento o altroe proposte. Sui migranti chiedo pari dignità per l'Italia" "Sono d'accordo sul tema della triangolazione ...la situazione è cambiata e consente a noi di giocare un ruolo diverso". Lo ha detto la premier Giorgianelle repliche al Senato. .(ANSA) - ROMA, 14 DIC - "Sono d'accordo sul tema della triangolazione con Francia Germania, che è mancata in questi anni", il tavolo ha "barcollato perché le gambe erano due. Ora la situazione è cambi ...La premier in aula al Senato sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo: la questione energetica la porteremo noi sul tavolo del Consiglio di domani ...