Meloni | Italia sostiene lo Status Paese candidato Ue a Bosnia

Un piccolo tassello, un piccolo passo avanti che possiamo fare nella riunione di domani e verso il quale l'intene contribuire". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, nella ...Ucraina, 'voglio un'credibile' - Sulla guerra in Ucraina sottolinea che 'la vicenda ci coinvolge tutti, ci piaccia o no. Coinvolge il ruolo dell'. Voi pensate che se l'decidesse ...(askanews) - "Sono presidente dei Conservatori europei ormai da tre anni ma non ho mai rilasciato un'intervista alla stampa straniera perchè stando all'opposizione non volevo parlare male dell'Italia ...Un piccolo tassello, un piccolo passo avanti che possiamo fare nella riunione di domani e verso il quale l'Italia intene contribuire". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella ...