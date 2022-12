Mbappé contro Messi | la Francia spegne il sogno del Marocco | Deschamps di nuovo in finale

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Tutti ci speravano, tutti accontentati: laè tra Argentina e, e forse per quanto visto è giusto così. L’estrola solidità, la tecnicala fisicità, il singolo che esalta e trascina il gruppoil gruppo che fa emergere il singolo. Tra due coppe in bacheca per entrambe, ed è caccia alla “terza”. E soprattutto,, la sfida stellare tra i numeri dieci che hanno incantato questo Mondiale. Il vecchio e il, la Pulce che non ha mai vinto il Mondiale e vuole riuscirci per consacrarsi persino agli occhi dei più ciechi, mentre il suo compagno al Psg ha già un Mondiale in bacheca, come invece due ne ha, uno da giocatore e uno da allenatore, ed ecco agguantata la ...