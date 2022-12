Mattioli Confindustria Servizi Hcfs | Non lasciare sole nostre imprese | serve aiuto

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Roma, 14 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "La nostra è una platea preoccupata, perchè questo è un momento molto difficile. Noi ci prendiamo cura dell'Italia ma leaziende hanno bisogno di aiuti dal governo, non ce la fanno. Oggi le gare vengono ancora assegnate al massimo ribasso. Quando succede vuol dire che qualcosa non va". Così Lorenzo, presidente di, intervenendo alla seconda e conclusiva giornata della settima edizione di LiFE (Labour intensive Facility Event) presso il Grand Hotel Parco dei Principi a Roma, promosso da, e che raccoglie, ogni anno, le più importantidel comparto del facility management e deiintegrati in Italia.

