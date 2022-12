Matrimoni senza Green Pass addio

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) obblighi: con l’approvazione dal Senato dell’emendamento di Fratelli D’Italia sparisce per legge ile si sospendono le multe da obbligo vaccinale. Ecco cosa ne pensano Bassetti e Pragnasco.e non solo, con voto emendamenti in Senato spariscono obblighi ovunque anche in Rsa e ospedali. L'articolo proviene da TenaceMente.com.

ulteriori indugi, ecco quali segni zodiacali possono aspettarsi che l'amore bussi alla loro ... Se invece avete già un partner, il 2023 porterà a relazioni romantiche di successo e...saperlo, l'Arciduca aveva inventato il solitario . Se cinquecento anni dopo la tradizione ... pegni d'amore collezionati dalla diva nei suoi otto: uno su tutti, il diamante da 33,19 ...(Adnkronos) - Dopo quasi tre anni di pandemia, i matrimoni del 2023 non potranno che essere intesi come una grande, coloratissima, festa: ...Quello che non è stato fatto per il diritto all'aborto in decenni è arrivato per i [matrimoni gay](https://www.vanityfair.it/topic/matrimoni-gay){: target='_blank'} negli Stati Uniti. Il presidente [J ...