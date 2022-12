Materazzi | «Spero che vinca l’Argentina | Messi se lo meriterebbe»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Il campione del Mondo nel 2006 con l’Italia, Marcoha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Nell’intervistaha parlato di questi Mondiali in Qatar e del suo pensiero al riguardo, ha dato anche un consiglio su come fermare il talento Kylian Mbappé. Queste le parole di: Marco, se dovesse affrontare questa Francia quale sarebbe il primo pensiero? «La loro forza. Hanno tutto: tecnica e fisico, come nel 2006. Quindi bisogna cercare di limitarli, resistere, allungare la partita e magari sfruttare il momento in cui possono concedere qualcosa. Però Deschamps è un allenatore umile: non gli interessa giocare bene, vuole vincere. E infatti nel 2018 in Russia vinse. Il Marocco ha uno straordinario esempio in campo: Amrabat copre ogni passaggio, si abbassa molto e fa un lavoro utilissimo. Devono ...