Materazzi | Spero che vinca l' Argentina | Messi se lo meriterebbe

Queste le parole di: Marco, se dovesse affrontare questa Francia quale sarebbe il primo ...vinca l'Argentina, sarei contento per Messi: ha deliziato il calcio per tanti anni, se lo ......dicendo che potrebbe fare come Zidane con, rievocando la famigerata testata. La battuta è stata riportata al centauro di Chivasso che, sempre con il sorriso, ha replicato al rivale: '...Deschamps trema per le condizioni di Rabiot. Tuttavia, secondo quanto riportato da L’Equipe, la presenza dello juventino nella sfida di domani è a rischio. Sei qui: Home » News » Mondiali, preoccupazi ...Marco Materazzi annuncia che tiferà Marocco nella semifinale contro la Francia in Qatar: il campione del Mondo spiega come fermare Mbappé ...