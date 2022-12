Today.it

È stato condannato all'ergastolo Luigi Oste, ritenuto colpevole dell'omicidio di Halloween. Accusato di aver ammazzato con un colpo di pistola alla tempia, soccorritore della Croce Verde di Torino, trovato senza vita nell'abitacolo della propria auto in un parcheggio di via Gottardo nel pomeriggio del primo novembre scorso. Il delitto è ...... barista 62enne, che stava facendo subire stalking a Patrizia Cataldo con messaggi, chiamate e pedinamenti è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso l'amico della donna,, 51enne ... Massimo Melis, ucciso per gelosia la notte di Halloween: condannato all'ergastolo Luigi Oste Roberto Oste è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Massimo Melis, operatore della Croce verde freddato con un colpo di pistola la sera del 31 ottobre 2021 a Torino. Lo ha sentenziato, ogg ...È stato condannato all'ergastolo Luigi Oste, il 62enne processato a Torino con l'accusa di aver ucciso la notte di Halloween del 2021 l'operatore della Croce Verde Massimo Melis. La sentenza è stata p ...