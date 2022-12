“Marocco fuori dal mondiale | così le scimmie smettono di far casino” | le frasi shock del consigliere della Lega

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) “Spero che ilvenga eliminato dalfinalmente smetteremo di vedere leurlatrici farper strada”. Marco Fiori, capogrupponel consiglio comunale di Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, non sembra aver digerito i festeggiamenti con cui i sostenitori dei Leoni dell’Atlante hanno accompagnato la cavalcatasquadra africana, la prima nella storia ad arrivare a una semifinale dei mondiali. Al suo primo commento, pubblicato dopo l’eliminazioneSpagna lo scorso 7 dicembre e poi cancellato con tanto di scuse, ne è seguito un altro dopo la vittoria contro il Portogallo dello stesso tenore. “Attenzione. Previsti assembramenti diurlatrici anche ...

"Spero che il Marocco venga eliminato dal mondiale, così finalmente smetteremo di vedere le scimmie urlatrici far casino per strada". Marco Fiori, capogruppo della Lega nel consiglio comunale di Santa ...La nazionale di Deschamps ha raggiunto il livello di maturità tipico dei grandi: sa menare le danze, riesce a soffrire e possiede solisti dilanianti ...