Marito e moglie uccisi in casa | il figlio confessa | ' Sentivo delle voci' Per Giuseppe era l' ultimo giorno prima della pensione

uccisi a coltellate in casa: i cadaveri scoperti dalla figlia. Fermato l'altro figlio Piacenza, Sofia scompare a 11 anni dopo l'uscita da scuola: ritrovata dopo ore di ricerche Uccisi ...uccisi in casa, il figlio confessa: 'Sentivo delle voci'. Per Giuseppe era l'ultimo giorno prima della pensione Fabiana De Angelis, morta la quarta donna colpita da Campiti nella ...Coniugi uccisi a Racalmuto: fermato il figlio. Il pm Gloria Andreoli e il procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella hanno firmato, nella notte, il fermo di indiziato di delitto di ...Le condizioni di salute dell’attore sono peggiorate. Per questo passerà le feste con la sua grande famiglia allargata: l’ex moglie e le loro tre figlie, l’attuale moglie Emma Heming e le loro bambine ...