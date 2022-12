Marito e moglie uccisi con una mannaia durante la cena per il pensionamento | fermato il figlio

In un certo senso, si può dire che essi erano giàma non abitavano ancora insieme: dovevano aspettare ancora un anno. Durante quell'anno fervevano i preparativi per la cerimonia ...Per l'exdi Miriana Trevisan e la sorella di Elga Enardu si tratta infatti dell'ennesimo ... Pago ha sposato ben due volte l'exMiriana Trevisan , madre del figlio Nicola. La coppia ci ha ...Da sabato scorso Rosa ha potuto riabbracciare il suo Valter. Piegato dal diabete, ha potuto finalmente lasciare il carcere di Ivrea ...Marito sequestrato e chiuso in cantina per due giorni, arrestata la moglie, condannata per sequestro di persona commesso in danno del coniuge ...