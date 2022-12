(Di mercoledì 14 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Il giudizio sullanel suo complesso è assolutamente positivo. Larientra nei canoni dell’Ue e la positività è stata confermata anche dai risultati dei mercati, e dallo spread che è tornato ai livelli del governo Draghi. C’è stata una promozione della Commissione europea ma anche dei mercati. È unache va nella giusta direzione”. Lo ha affermato il ministro degli Affari esteri Antonioa margine dell’assemblea di Confagricoltura. “La commissione europea dà sempre delle raccomandazioni per dire che si può fare di più, ma è assolutamente ininfluente per quanto riguarda i contenuti sostanziali”. Quanto al tetto al contanteosserva “c’è un tetto a livello europeo che è di diecimila euro e noi siamo abbondantemente sotto quella cifra. L’utilizzo del ...

Al punto che ieri sera persino Antonioha sentito il bisogno di respingere pubblicamente l'... Salvo poi scoprire che il tetto a 5mila euro inserito innon solo è la metà di quello ...Alle 10:45, Luciano Fontana intervista Guido Crosetto e Antonio. Segue (12:15) una tavola ... Nello Musumeci, collegata Maria Elvira Calderone; e tavola rotonda sullacon Maurizio Leo, ... Manovra, Tajani: "Lavoriamo con Parlamento per migliorarla" (Adnkronos) - "Il giudizio sulla manovra nel suo complesso è assolutamente positivo. La manovra rientra nei canoni dell'Ue e la positività è stata confermata anche dai risultati dei mercati, e dallo s ...