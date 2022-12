Manovra | non c’è nessun parlamentare di maggioranza | il Pd occupa la presidenza della commissione

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)assente alla sedutaBilancioCamera chiamata a esaminare la: in segno di protesta il Partito democratico, presente con tutti i componenti, ha deciso dire lastessa. Una circostanza analoga si era verificata all’inizio del mese al Senato, quando la legge di Bilancio era arrivata in Parlamento, non trovando tuttavia (quasi)o: all’inizio del dibattito c’erano 7 parlamentari sui 48 totali aventi diritto, cioè i componenti delle commissioni Bilancio e Finanze di Montecitorio in seduta congiunta per le audizioni dei funzionariBanca d’Italia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

, CRITICHE UE A POS E TETTO CONTANTI La Commissione europea promuove i conti italiani, ma ... tuttavia ricorda al centrodestra diaver portato a termine la riforma del fisco, un impegno che ...Via libera di massima della Commissione europea allavarata dal Governo Meloni, ma alcune misure "sono in linea" con le raccomandazioni specifiche formulate per l'Italia, in particolar modo in tema di lotta all'evasione fiscale. Fra le ...Un emendamento alla Legge di bilancio potrebbe salvare le aziende che producono dispositivi medici (odontotecnici compresi) a cui viene chiesta la compensazione dello sforamento dei tetti di spesa Dop ...«Ci sono 10 Paesi che sono in linea, siamo in Champions e gli altri sono in Europa League. Venite qua a contestarci che giochiamo in Champions Poi magari non la vinciamo ...