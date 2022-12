Manovra | ipotesi Rdc solo a chi finisce le scuole Pensioni | 590€ agli over 75 e cambia Opzione Donna

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Il gno deve correre per evitare lo spettro dell'esercizio provvisorio. Lafinanziaria è arrivata in parlamento, ma è stallo sulle modifiche. Ci sono da affrontare 450 emendamenti tra maggioranza e opposizione e il tempo stringe: manca un accordo quasi su tutto, dalleminime al Rdc. Segui su affaritaliani.it

"Sulle coperture sarà il governo a trovare le risorse", spiega l'azzurro Roberto Pella, uno dei relatori della. Poi dal 27 la palla passerà al Senato per provare a chiudere entro fine anno ed ...Prime pagine dei giornali economici 14 dicembre 2022 Di seguito le prime pagine dei principali quotidiani economici del giorno 14 dicembre 2022. CLICCA SULL'ELENCO QUI SOTTO PER LEGGERE TUTTE LE PRIME ...Un'intesa potrebbe essere trovata nella maggioranza di governo sulla nuova soglia fissata a 40 euro. Meloni difende il documento: "Nessun ...Stallo in Parlamento sulla legge di Bilancio. Sono 450 gli emendamenti presentati e si rischia l'esercizio provvisorio. Scontro anche in maggioranza ...