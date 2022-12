Manovra | Conte | La Trojka qui in Italia ha il volto di Meloni e Giorgetti

Così il leader del M5S Giuseppepresentando gli emendamenti M5S allanella sede del Movimento in via di Campo Marzio. 'Giorgia Meloni - aggiunge - era evidentemente troppo impegnata a ...Così il leader del M5S Giuseppepresentando gli emendamenti M5S alla, nella sede del Movimento in via di Campo Marzio. M5sRoma, 14 dic. (Adnkronos) - Conte vicino al popolo Lui interpreta la parte di chi sta vicino agli ultimi. Ma è una cosa degli ultimi due anni, non c è nulla di simile nella sua storia . Lo ...«Meloni ha agitato lo spettro del mes e della troika. Oggi problema è stato risolto e la troika ha il volto di Meloni e Giorgetti». Una manovra «votata alle politiche di austerità».