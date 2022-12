“Mai sentito un dolore così” | la drammatica confessione dell’iconica rockstar

Leggi su newnotizie

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) La notizia ha rattristato tutti i fan dei Rage Against The Machine, una delle band di maggiore influenza nel rock anni ’90. Il bassista del celebre gruppo di Los Angeles, diventato famoso in tutto il mondo grazie a brani come Killing in the Name, Bullet in the Head e Bulls on Parade, ha rivelato di L'articolo NewNotizie.it.