Maggioranza assente | l’opposizione “occupa” la Commissione Bilancio | «Vuoto assoluto»

Roma, 14 dic. " "Commissione Bilancio convocata, si dovrebbe parlare di #Manovra2023.. Nemmeno un relatore. Un Sottosegretario si collega senza nemmeno farsi vedere in video. Occupiamo i banchi, non ci stiamo a discutere così una legge di bilancio di cui non ...alla seduta della commissione Bilancio della Camera chiamata a esaminare la manovra: in segno di protesta il Partito democratico, presente con tutti i componenti, ha deciso di ... Manovra, la maggioranza è assente: Pd, rossoverdi e M5s occupano la Commissione Bilancio Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Commissione Bilancio convocata, si dovrebbe parlare di #Manovra2023. Maggioranza, assente. Nemmeno un relatore. Un Sottosegretario si collega senza nemmeno farsi ...I lavori sono ripresi quando sono tornati il presidente dell'organismo, il capogruppo Fdi e il sottosegretario al Mef (tutti impegnati "in una riunione") ...