Ma quali diritti | ai grandi brand interessa il mercato Come sempre

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Leggo che la Fifa è stata accusata da diverse associazioni che vanno da Amnesty International a Humans Right Watch di non aver rispettato i propri impegni in materia diumani dopo aver scelto di non creare un fondo di assistenza per i lavoratori migranti feriti o uccisi in Qatar. Ma in fondo chissenefrega, no? I giornali hanno dato più risalto alla mossa paracula di football washing messa in piedi dal tanto simpatico quanto capelluto Gianni Infantino: un’amichevole tra alcunissimi campioni del calcio e i lavoratori in Qatar. Quelli che non sono morti nel frattempo, evidentemente. Leggo di “spettacolo in campo con Alessandro Del Piero, Marco Materazzi e tante stelleCafu, Terry, Seedorf, Roberto Carlos e molti altri”, arbitro (per dieci minuti, poi probabilmente doveva andare a mangiare) proprio Gianni Infantino. A ...