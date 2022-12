Lotta al contrabbando | l’Italia campione di legalità

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)di. Nel 2021, il consumo di tabacchi lavorati illeciti è stato pari al 2,2% del totale, a fronte di una media europea dell’8,1%. Un risultato raggiunto grazie all’utilizzo di buone pratiche rese prassi e messe in mostra durante la presentazione del “1° Rapporto sul commercio illecito nel settore tabacco e E-cig”, realizzato oggi da Eurispes, in collaborazione con la Fondazione Osservatorio Agromafie e con il contributo di Philip Morris Italia presso Palazzo Rospigliosi. La produzione dello studio affonda le sue radici nel lavoro svolto dal Tavolo M.A.C.I.S.T.E. (Monitoraggio Agromafie Contrasto Illecito Settori Tabacchi e E-cig), coordinato dalla Fondazione e che ogni anno coinvolge i principali protagonisti del settore a livello nazionale per restituire un quadro esaustivo del fenomeno criminale nel ...

Il nostro Paese in questi anni ha fatto passi da gigante nellaall'illecito - ha spiegato - ancora c'è da lavorare ma tantissimo è stato fatto, al punto di arrivare a livelli bassi rispetto ...Il nostro Paese in questi anni ha fatto passi da gigante nellaall'illecito - ha spiegato - ancora c'è da lavorare ma tantissimo è stato fatto, al punto di arrivare a livelli bassi rispetto ...L'Italia è all'avanguardia nel contrasto al tabacco illegale: il 2021 ha visto un consumo di 1,4 miliardi di sigarette illecite, pari al 2,2% contro una media europea dell'8,1% ...Roma, 13 dic. Adnkronos) – Per combattere l'illegalità nel settore del tabacco “serve tecnologia, innovazione di prodotto più difficile da contraffare e serve una struttura che sia locale, ma anche in ...