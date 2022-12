(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Milano, 14 dic.(Adnkronos) - "Sono sicuro che il grandesino ad oggi perla più largapossibile per cambiare verso allastiando ai primievidenti". Così il segretario del Pd lombardo, Vinicio, commenta l'accordo raggiunto tra ladi centrosinistra e il Movimento Cinquestelle per sostenere Pierfrancesco Majorino nella sua corsa alla presidenza della Regionealle prossime elezioni. "Sabato mattina, a Milano si terrà la conferenza programmatica del Partito democratico lombardo", avverteaggiungendo: "In quell'occasione presenteremo le nostre priorità e ilportato ...

La Svolta

Sarà ora il Partito democratico lombardo, guidato dal rhodense Vinicio, a decidere il da farsi.Il coordinatore grillino inDario Violi ottiene l'ok dei dem sulla progressiva ... Partecipano per il Pd il deputato e segretario regionale Vinicioe il consigliere lombardo Matteo ... Ultimo'ora: Lombardia: Peluffo (Pd), 'lavoro fatto per costruire coalizione comincia a dare segni' Milano, 14 dic.(Adnkronos) - "Sono sicuro che il grande lavoro fatto sino ad oggi per costruire la più larga coalizione possibile per cambiare verso alla Lombardia stia cominciando a dare i ...(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 dicembre 2022 – “Sabato mattina a Milano si terrà la conferenza programmatica del Partito Democratico Lombardo. In quell’occasione presenteremo le nostre priorità e il ...