Loi | il nuovo singolo è ‘Gold’ | «La mia musica come la vita | a volte allegra a volte emotiva»

Leggi su funweek

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Dopo Bad Idea, Loi torna con ilGold. Nata a Mannheim (in Germania), Leonie in arte Loi deve il suo improvviso successo a TikTok e ai social media, che le hanno permesso di diventare virale. E così, dopo i primi singoli è arrivato anche il tour: Loi è infatti l’opening act del tour europeo di Zoe Wees, che ha conosciuto nel 2017 sul palco di The Voice Kids. LEGGI ANCHE: Loi, dalle ricette cantate virali su TikTok a ‘Bad Idea’: «Canto di sogni e speranza» «Tutto è iniziato con TikTok e con i social media in generale. – ci dice Loi – Ed è pazzesco, se penso che ho provato a mettere in piedi questo progetto in pandemia. È stato difficile, ma non conoscevo veramente altro. So solo di essere di fronte a una camera e che amo cantare e fare. Ed è diverso stare di fronte a una telecamera dallo stare sul palco, davanti a persone in carne e ...