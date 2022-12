Livorno | sequestrate 126 tonnellate di mangimi per animali non in regola dalle Dogane

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Glisti dell'Associazione Italiana Difesaed Ambiente (Aidaa) hanno deciso di presentare un esposto alla procura disulla vicenda delle 126diperda allevamento che lehanno sottoposto a sequestro amministrativo oggi, 13 dicembre, prima che venissero esportate via nave in Nigeria, a causa di irrità nelle etichettature. L'articolo proviene da Firenze Post.

