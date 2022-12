LIVE Virtus Bologna-Alba Berlino 29-24 | Eurolega basket in DIRETTA | Teodisic inventa e gli emiliani allungano

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA29-24 Tripla di Teodosiccccc!!! 26-24 Canestro di Koumadje 26-22 Uno su due ai liberi per Shengelia 25-22 Due su due ai liberi per Cordinier 23-22 Canestro di Sikma 23-20 Ancora assist di Teodosic e canestro di Bako 21-20 Tripla di Procida!!! -1 per! 21-17 Canestro di Pajola 19-17 Canestro di Zoosman 19-15 Uno su due ai liberi per Cordinier a inizio secondo quarto 18-15 Ancora Bako su assist di Teodosic! 16-15 Canestro di Bako 14-15 Canestro di Procida che si sblocca e vantaggioche mette parziale di 6-0 14-13 Canestro di Lammers e torna sotto14-11 Due su due ai liberi per Zoosman eche muove il punteggio 14-9 Ancora Jaiteh! Sette punti consecutivi per lui eva a +5 12-9 Ancora Jaiteh a ...