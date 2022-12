LIVE Sci alpino | Prima prova discesa St Moritz in DIRETTA | Sofia Goggia seconda “Ho saltato più di 50 metri | era quasi buio!”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLADI OGGI LE DICHIARAZIONI DI: “ERABUIO, HOPIÙ DI 50” Chiudiamo il nostroe grazie per averci seguito. 12.28: Isabella Wright vince ladelladi St.. L’americana sorprende e si impone con 32 centesimi di vantaggio sue 59 sull’austriaca Christina Ager. Settimo posto per Mikaela Shiffrin (+1.60) davanti a Federica Brignone (+1.65). 12.27: Roberta Melesi chiude a 3.77 dall’americana Wright. 12.25: Partita Roberta Melesi. 12.20: Tra qualche atleta toccherà anche all’ultima azzurra, Roberta ...

12.28: Isabella Wright vince la prima prova della discesa di St. Moritz. L'americana sorprende e si impone con 32 centesimi di vantaggio su Sofia Goggia e 59 sull'austriaca Christina Ager. Settimo ... Ecco tutto lo sport che potete vedere in tv oggi: il programma completo di giornata con calcio, volley e sport invernali.CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA PROVA DI OGGI Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera di St.Moritz, valevole per la Coppa de ...