LIVE Sci alpino | Prima prova discesa St Moritz in DIRETTA | Goggia domina ed è in testa Terza Brignone

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLADI OGGI 11.32: BRAVA! Federica èal traguardo con un ritardo di 1.33 dalla connazionale. 11.31: Cambia ancora la classifica dietro. Al secondo posto si inserisce un’altra svizzera, Jasmine Flury, con 1.26 di ritardo dall’azzurra. Partita Federica. 11.29: Decima la francese Miradoli, che accusa un ritardo di 2.04 da. 11.28: Settimo posto a 1.81 per Elena Curtoni. 11.27: Ottava la svizzera Priska Nufer con un ritardo di 1.93. Adesso Elena Curtoni. 11.26: Seconda Lara Gut-Behrami. La svizzera accusa un ritardo di 1.32 da. Davvero strepitosa ladella bergamasca. 11.22: Anche Corinne Suter accusa ...

OA Sport

... stampanti, accessori per smartphone, smartwatch 23 Ombrelli, occhiali da sole 24 Valige, borse, zaini, portafogli 25 Giochi, giocattoli e hobby 26, pallone, racchetta, scarponi da27 ...OA Sport vi propone la DIRETTAdella prima prova della discesa libera di St. Moritz, valevole per la Coppa del Mondo femminile dialpino . Si comincia alle 11.00. Buon divertimento! LIVE Sci alpino, Prima prova discesa St. Moritz in DIRETTA: Goggia domina ed è al comando Sarebbe un mondo diverso, soprattutto nel tennis, senza la presenza di Novan Djokovic, il serbo tuttavia non lascia speranze, è assurdo ...Ecco tutto lo sport che potete vedere in tv oggi: il programma completo di giornata con calcio, volley e sport invernali.