LIVE – Lubiana-Brescia 75-70 | Eurocup 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Ilindi, sfida valida come ottava giornata delladi. Momento non entusiasmante per gli uomini di coach Magro, che sono reduci da quattro sconfitte consecutive nella competizione, e hanno perso nello scorso fine settimana la partita contro Venezia in campionato, al termine però di una partita molto viva e ben giocata da entrambe le squadre. Ora, la sfida alla formazione slovena, che chiude il gruppo A con una sola vittoria, arrivata, però, proprio settimana scorsa, con un perentorio 108-78 inflitto a Ulm. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di mercoledì 14 dicembre, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA ...

Tra i biancoblù che scendono sul parquet dell'Arena Stozice di Lubiana alle 20 esordisce Ryan Taylor, nuova guardia - ala, aggregatosi in questi giorni alla squadra. Ci sarà anche il nuovo play. La Germani Brescia stasera è a Lubiana per affrontare il fanalino di coda del gruppo A in una sfida tra le ultime due della classe. Palla a due ore 20.00, diretta Sky Sport Action. La Germani deve evitare l'ultimo posto nel girone A di Eurocup, e per farlo deve battere la squadra che lo occupa attualmente, ossia l'Olimpia Lubiana. Che ha recentemente trovato, contro Ulm, la prima vittoria.