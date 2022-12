LIVE Francia-Marocco 1-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | inizio formidabile dei transalpini | gol di Theo Hernandez e palo di Giroud

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLEDI19? Ziyech va al cross per En-Nesyri, un attento Lloris in uscita fa suo il pallone. 18?DELLA! Altro errore difensivo del, questa volta il capitano Saiss si fa rubare palla da, che si invola a tu per tu con Bono e il suo tiro si stampa sulesterno.a un passo dal raddoppio. 17? Palla conquistata da Amrabat che serve Ouahni, il n.8 serve in profondità Ziyech che calcia sul fondo. 16? Tchouameni e Fofana gestiscono i ritmi del gioco francese, provando le accelerate sulle corsie laterali. 15? Konaté sovrasta Dari e fa ripartire la, la ...

All'Al Bayt Stadium il match valido per la semifinale dei Mondiali trae Marocco: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Al Bayt Stadium va in scena il match valido per la seconda semifinale del Mondiale in Qatar trae ...Deschamps e Regragui, ct die Marocco © LaPresseDa un lato i 'Galletti' di Didier Deschamps, campioni del mondo in carica, vanno a caccia della seconda finale di fila per provare ad essere la ...I Campioni del Mondo in carica, contro la sorpresa del torneo. Una tra Francia e Marocco stasera raggiungerà l'Argentina in finale. Didier Deschamps culla il sogno di vincere ...Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del match Francia-Marocco in diretta dal prepartita al risultato finale. Mercoledì 14 dicembre.