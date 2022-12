LIVE Francia-Marocco 0-0

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)si giocano l’accesso alla finale dei Mondiali. Novanta minuti, almeno, per capire se la favolaavrà un...

La suaha battuto agli ottavi la Polonia , e ai quarti l'Inghilterra dopo aver vinto il girone con Australia, Tunisia e Danimarca. Occhi puntanti su Mbappé, ieri raggiunto da Messi al primo ...La suaha battuto agli ottavi la Polonia , e ai quarti l'Inghilterra dopo aver vinto il girone con Australia, Tunisia e Danimarca. Occhi puntanti su Mbappé, ieri raggiunto da Messi al primo ...I Campioni del Mondo in carica, contro la sorpresa del torneo. Una tra Francia e Marocco stasera raggiungerà l'Argentina in finale. Didier Deschamps culla il sogno di vincere ...Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del match Francia-Marocco in diretta dal prepartita al risultato finale. Mercoledì 14 dicembre.