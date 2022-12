(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Latestualedi Reale Mutua FeneraS.A., partita valevole come gara dideidi finale della CevCup2022/di. Le ragazze di Giulio Cesare Bregoli, dopo un ottimo avvio nel campionato italiano, scendono in campo nella terza competizione continentale riservata ai club. Le piemontesi vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare subito tre punti importanti in ottica passaggio del turno. La formazione polacca invece cercherà di strappare qualche punto in vista del ritorno davanti al proprio pubblico. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00 italiane di mercoledì 14 dicembre al Burhan ...

SPORTFACE.IT

Nel 1944 Pier Luigi, un bambino di terza elementare di, in provincia di Torino, si rivolge ai "carissimi genitori, incomincio a comprendere i molti sacrifizi che voi fate per me; io ben ...Che Natale! è un progetto della Città di, realizzato in collaborazione con ProChieri, ... presentato con due datea Roma e Milano. Il progetto fa seguito all'Ep d'esordio pubblicato dopo la ... LIVE – Chieri-Legionovia: andata sedicesimi Challenge Cup femminile 2023 volley in DIRETTA La diretta testuale di Chieri-Legionovia, andata dei sedicesimi della Challenge Cup femminile 2023 di volley: aggiornamenti e punteggio live ...“Volevo tornare ad urlare in una strada, su una piazza, assieme. Ci vediamo il 31 a Chieri (Torino)”, scrive sui social: è la conferma che il Capodanno 2023 con Alex ci sarà. L’artista è atteso in pia ...