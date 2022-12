“L’Italia riduce in schiavitù i cubani” La folle denuncia della Ong

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Il Washington Post accampa scuse ridicole (“errori di editing”) sull’editoriale che ha dato del razzista all’Argentina di Messi Il Washington Post, che per la cronaca oggi attacca invece la Dea (la sola che negli Usa fa qualcosa per combattere il dramma del fentanyl che sta seccando una generazione di americani), è stato costretto a correggere un pezzo che citava erroneamente il numero di neri che vivevano in Argentina in un articolo che dava dei razzisti a Messi e compagni per non avere giocatori neri in squadra. L’editorialista Erika Denise Edwards ha criticato l’Argentina per quello che lei sostiene sia stato uno “sbiancamento” del paese intrapreso all’inizio del 1800. La Edwards, professore associato di storia latinoamericana presso l’Università del Texas a El Paso, si è lamentata del mix razziale dell’Argentina nella sua nazionale di calcio ai Mondiali, affermando che la squadra è ...