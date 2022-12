L’Italia e l’Europa nell’economia globale Quale futuro?

Leggi su formiche

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Trasformare la forte ripresa registrata in Italia nella fase post-pandemica in crescita economica di natura strutturale è la vera sfida dei prossimi anni. Il ritmo di crescita strutturale dell’economia italiana è, infatti, molto debole ormai da troppo tempo, tanto che tra i principali paesi occidentali il nostro è l’unico che a fine 2021 non aveva ancora recuperato il livello di Prodotto interno lordo precedente alla crisi del 2008. Questo avviene in un contesto in cui secondo le proiezioni di lungo periodo dell’Ocse, siamo di fronte a un significativo cambiamento della geografia dell’economia mondiale. Nel 2010 gli Stati Uniti e i paesi dell’area Euro rappresentavano le due principali aree economiche a livello. Ma in assenza di interventi decisi, la tendenza prevista al 2050 è quella di un ridimensionamento del peso delle principali economie occidentali ...