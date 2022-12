L’ISOLA DEI FAMOSI RIPARTE DALLE COPPIE VIP | “IDEA CHE VINCE NON SI CAMBIA”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Mentre è in pieno svolgimento il GFVip di Alfonso Signorini, è partita la macchina organizzativa deldei. Riaperti i casting del reality che tornerà ad aprile su Canale 5 con al timone la confermatissima Ilary Blasi. Il settimanale Chi fornisce la prima indiscrezione. Come lo scorso anno:chenon si. Aldeiritornano le. Nella precedente edizione la soluzione di aver scelto i fratelli Guendalina ed Edoardo Tavassi o Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro era piaciuta agli autori. E ora che si sono riaperti i casting, stanno cercando nuovee nuove storie da raccontare. La scorsa edizione deldeiha ottenuto una media di 2,5 ...

famosi 2023, anticipazioni: tutte le news sugli opinionisti e'inviato A quanto pare il cast fisso del reality condotto da Ilary Blasi potrebbe essere rivoluzionato per la nuova edizione ...