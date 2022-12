“Li ho beccati” GF Vip | scoppia il caso su Donnamaria e Antonella | “Lei si deve vergognare”

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) La situazione al GF Vip 7 si sta facendo sempre più grave per i Donnalisi. La coppia sarebbe agli sgoccioli e dentro e fuori lo spiato appartamento di Cinecittà se ne sono accorti praticamente tutti. Per dover stare conFiordelisi senza avere problemi, Edoardole ha sempre dovuto dare ragione ed anche quando non l’aveva, ora è stufo. Daniele Dal Moro ha origliato cosa si sono detti senza i microfoni. Alfonso Signorini spinge sempre i concorrenti del GF Vip 7 a fiutare scoop. Spettegolare è permesso nel suo reality, altrimenti non sarebbe un format simile e lui non il direttore del settimanale Chi. Alla 22esima puntata è toccato a Giaele De Donà e Alberto De Pisis sganciare uno scoop. Questo ha rivelato di un flirt segreto di Patrizia Rossetti. Oggi tocca Daniele Dal Moro suFiordelisi ed Edoardo ...