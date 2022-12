L’Eroica 2023 | in un giorno 3 300 iscrizioni per l’evento di settembre

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) (Adnkronos) – L’Eoricadicomincia già a scaldare i cuori dei ciclisti affezionati all’atmosfera retrò delle bici di un tempo e dell’abbigliamento di conseguenza. A nove mesi dalla prossima edizione le, aperte ieri, fanno registrare oltre 3.300 partecipanti nelle prime 24 ore: è il 10% in più rispetto all’apertura dello scorso anno. Le date sono il sabato 30e la domenica 1 ottobre: sabato in programma i percorsi lunghi: 209 e 135 km, domenica quelli corti, 106, 81 e 46 km. Franco Rossi, presidente di Eroica Italia asd che organizza, Eroica Montalcino, Nova Eroica Buonconvento, si dice “felicissimo di questa partenza così entusiasta. Quello delè un popolo di appassionati che non conosce crisi, anzi ...

Adnkronos

