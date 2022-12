Lega | espulso anche Bastoni | ' elettori traditi'

IL GIORNO

Lo dichiara il coordinatore regionale lombardo dellaFabrizio Cecchetti. Massimiliano Bastoni ha aderito al gruppo che si è formato in Consiglio regionale, 'Comitato Nord', che fa riferimento al ...FIRENZE. Rientra nel Carroccio il consigliere comunale di Bagno a Ripoli (Firenze) che nel 2020 fudallaa causa di un'interrogazione, non autorizzata dal partito, in cui chiedeva, con provocazione, l'istituzione della giornata dei "cattolici eterosessuali" rispetto a chi vuole punire "... Lega, espulso anche Max Bastoni: "Tradito il mandato degli elettori" "Prendiamo nuovamente atto, esattamente come avevamo fatto la settimana scorsa con Formenti, Lena e Mura, della analoga decisione del consigliere Bastoni di tradire il mandato ricevuto da migliaia di ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...