Le mie canzoni di prete - cantautore | per disarmare i cattivi pensieri

Gran parte delledi don Piero sono racchiuse in tre progetti musicali. In ordine di pubblicazione: PrimoSecondo , Stella e Buon Natale . PrimoSecondo è un doppio CD in cui l'autore, fin dagli ......talent di Maria De Filippi lo ha portato a conquistare i palcoscenici italiani con le sue... Al massimo mi concedo quattro giorni di pausa, infatti leragazze mi hanno sempre odiato per ...Da alcuni giorni sui social e su Spotify il brano “My World”, i cui ricavi andranno in beneficenza. Nel video alcune immagini del film “Caina” che racconta gli orrori subiti dagli immigrati ...Dopo 'Bad Idea', Loi torna con 'Gold': qui ci racconta il nuovo singolo e le prime esperienze sul palco (come supporter di Zoe Wees).