(Di mercoledì 14 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – La Fondazione CON IL SUD attraverso un bando pubblico ha selezionato 6 iniziative per contrastaredei lavoratori stranieri al Sud. Gli interventi, che saranno sostenuti complessivamente con 2 milioni di euro, offriranno servizi di natura socio-sanitaria e legale e percorsi per favorire l'autonomia economica e l'integrazione sociale. Si prevede il coinvolgimento di 6000 persone.2 iniziative saranno avviate in Basilicata (province di Matera e Potenza), 1 in Calabria (provincia di Reggio Calabria), 1 in Campania (province di Benevento, Napoli, Caserta e Avellino), 1 in Sicilia (provincia di Caltanissetta) e 1 progetto sarà a carattere interregionale (province di Caserta, Potenza, Siracusa, Trapani e Caltanissetta). Le iniziative coinvolgono complessivamente quasi 60 organizzazioni, tra cooperative sociali, ...

Yahoo Finanza

...per il 2023 indicano una diminuzione dei volumi transati sul residenziale lombardo di circa il... non solo di riqualificazione, perché servizi, vivibilità, cultura,e attrattività degli ...I nostri team possono essere molto orgogliosi delsvolto su questo programma, insieme ai ... Attualmente sta realizzando isatelliti Meteosat di terza generazione, in collaborazione con OHB. ... Lavoro, sei nuovi progetti contro il caporalato e lo sfruttamento al Sud In Italia nel 2020 il costo del lavoro per le imprese è stato in media di 41.081 euro per dipendente: il 72% corrisponde alla retribuzione lorda (in media 29.591 euro), il 27,7% ai contributi sociali ...(Agenzia Vista) Roma, 14 dicembre 2022 "Abbiamo avuto questa buona resilienza, una riduzione della disoccupazione, ma cambia il concetto di disoccupazione perchè c'è una crescita di lavoro a orario r ...