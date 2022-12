(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Roma, 14 dic. - (Adnkronos) - Nelestre 2022 l'input di lavoro, misurato dalle ore, è rimasto stabile rispetto alestre precedente ed è aumentato del 2,7% rispetto alestre 2021. Lo segnala l'nel rapportoestrale ricordando come nello stesso periodo il Pil è cresciuto dello 0,5% in termini congiunturali e del 2,6% in termini tendenziali. Gli occupati, nelestre 2022, sono 12in meno rispetto al secondo (-0,1%), a seguito della diminuzione dei dipendenti a termine (-59, -1,9% in tre mesi) non compensata dall'aumento di quelli a tempo indeterminato (+34, +0,2%) e degli indipendenti (+12 ...

Il Sannio Quotidiano

... è chiamata a sviluppare, manutenere e gestire le soluzioni software e i servizi informatici di INPS,, INAIL, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dele altre Pubbliche ...... sia una soluzione ("concertata fra i ministeri dell'Economia e del") per il rimborso al ... disciplinati dai decreti legislativi 509/1994 e 103/1996, figurino nell'elencodelle ... **Lavoro: Istat, in terzo trim. ore lavorate +2,1% su anno, +247 mila occupati** Aumenta il numero di coloro che non cercano lavoro convinti di non riuscire a trovarlo: lo certifica l'Istat secondo il quale nel terzo trimestre gli scoraggiati sono 1.107.000, in aumento dell'8,4% s ...Per il 2023 le previsioni economiche per l'Abruzzo non sono particolarmente rosee: rispetto al 2022 la crescita del Pil e dei consumi delle famiglie è destinata ad azzerarsi e ...