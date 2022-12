Lavori alla condotta | sospensione idrica e scuole chiuse venerdì a Casoria

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Perurgenti e indifferibili alle discenderie di San Clemente da parte della Regione Campania, sarà sospesa dalle ore 20 di domani, giovedì, fino alle ore 12 di dopodomani,, la forniturain alcuni comuni dell’area a nord di Napoli tra cui Afragola, Cardito e. In quest’ultimo comune,, per la sola giornata di16 dicembre il sindaco Raffaele Bene ha comunicato attraverso i social “la chiusura dellecon apposita ordinanza”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

NEVEITALIA.IT

...che a uno dei vicepresidenti sia affidata la responsabilità "dell'integrità e della lotta... a partire dalla sospensione dell'accesso ai portatori di interessi del Qatar e di sospendere i..."Il ponte dell'Uccellino " ha sottolineato l'assessore aipubblici Andrea Bosi " è ...alle criticità strutturali del ponte bailey esistente emerse negli ultimi tempi che hanno portatosua ... Lavori alla finish area di Rumerlo, tra poco più di un mese il trittico della CdM femminile a Cortina Oltre 2,3 milioni di euro per il consolidamento delle pendici della rupe di Orvieto e il completamento delle opere sulla rupe della frazione di Sugano. (ANSA) ...I lavori in via Porta Maggiore e la mancanza di indicazioni non consentono di trovare facilmente la sede. Martini:«Ho segnalato il tutto agli uffici competenti» ...