(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Un attacco al governo Conte II, ma volendo anche a quello guidato da Mario Draghi, che appena insediato riscrisse parte del Piano nazionale di ripresa e resilienza. E a pronunciarlo è un, Francesco, particolarmente vicino alla premier Giorgia Meloni. ll Pnnr, dice il titolare delle Politiche agricole durante il Question time alla Camera, «è fatto, oggettivamente e oramai lo dicono: alcune misure sono efficaci e altre» sono state introdotte «per ideologia o calcoli sbagliati che impediscono la realizzazione di alcune opere. Ad esempio acquistare trattori elettrici se non vengono prodotti è impossibile». Alcune misure, aggiunge, sono state «un tragico errore», sono «sbagliate all’origine» e altre sono «diventate sbagliate» in seguito alla guerra in Ucraina. Di qui la scelta di chiedere ...

Open

... che tratta'attualitànostro Paese. Last Christmas, ore 21:...hotel di lusso devono lottare per la sopravvivenza dopo un...... nell'ovestPaese. Secondo il ministero della Difesa russo, nell'sono morti tre soldati e un bombardiere russo Tu - 95 - utilizzato per attaccare'Ucraina - è stato danneggiato. Kiev non ... L'attacco del ministro Lollobrigida: «Il Pnrr è scritto male, lo sanno tutti»