Latina | sgominata piazza dello spaccio vicino a scuole e chiese | 36 arresti

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)– Questura di, nella mattina odierna, 14 dicembre 2022, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di sedici cittadini stranieri di varia nazionalità. Gli stessi risultano gravemente indiziati di aver partecipato, a vario titolo, all’organizzazione di una diffusa attività criminale dial dettaglio di cocaina, eroina e hashish per le strade del quartiere Nicolosi, ubicato nel centro di. L’attività d’indagine – svolta congiuntamente al Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato – si è sviluppata anche con l’ausilio di sistemi di videosorveglianza, intercettazioni telefoniche e con l’importante contributo di alcuni poliziotti che hanno operato sotto copertura. La pervasivitàsmercio di droga all’interno ...

