L’annuncio di Gianluca Vialli | “Sospendo gli impegni per superare questa fase della malattia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) “Al termine di una lunga e difficoltosa ‘trattativà con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i mieiprofessionali presenti e futuri”., capo delegazione degli Azzurri, ha annunciato oggi alla Figc la sua assenza in occasione delle prossime gareNazionale, attesa nel 2023 dall’inizio delle qualificazioni all’Europeo 2024. “L’obiettivo – prosegue– è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi. Un abbraccio”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.