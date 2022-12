(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Il segretario generale della Cgil Maurizio, alla manifestazione di protesta contro la manovra in corso a Bari, ha lanciato un ultimo appello alMeloni. "Lo diciamo in modo molto chiaro:...

Globalist.it

Il segretario generale della Cgil Maurizio, alla manifestazione di protesta contro la manovra in corso a Bari, ha lanciato un ultimo appello al governo Meloni. "Lo diciamo in modo molto chiaro: il Parlamento, se vuole, ha tutto il ...Ripescati o esclusi: ecco chi sono • Si intensificano le trattative per il governo,... Ore 14:04 -: dopo pandemia e cambiamenti climatici ora anche la destra "Ero abituato che i ... Landini, ultimatum al governo: “Cambiate la legge finanziaria, c’è ancora tempo per farlo” Landini: «Lo diciamo in modo molto chiaro: il Parlamento, se vuole, ha tutto il tempo per cambiare la legge finanziaria. Noi abbiamo incontrato tutte le forze politiche di Governo e di opposizione, og ...Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 12/12: Marco e Stefania danno le dimissioni e lo dicono a Conti e Landi, Veronica furiosa con Ezio ...