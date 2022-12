L’agente di Demme rompe il silenzio | l’ha detto sull’addio al Napoli!

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Nel corso di questo pomeriggio e dopo le diverse news di calciomercato legate al possibile addio di DiegoMarco Busiello. Si è parlato molto della sua situazione al Napoli, con il possibile addio immediato a causa del poco spazio in maglia azzurra. Poche apparizioni, anche a seguito dell’exploit venuto fuori nella posizione in cabina di regia, con Stanislav Lobotka elemento imprescindibile per Luciano Spalletti, che ha tagliato appunto fuori dai giochi. Resta però un perno importante del Napoli, che continua a tenerlo volentieri. Parola del suo agente che ha parlato appunto di Diego, spiegando qual è la posizione del calciatore e del Napoli. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)via dal Napoli? ParlaMarco ...