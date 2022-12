Lady Soumahoro | la giovane laureata | quella surreale difesa della Boldrini

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) A sinistra campeggiano poche idee e molto confuse. Non si trova una quadra su nulla, neppure su cosa, una donna, possa o meno fare del suo corpo. Da una parte troviamo Concita De Gregorio, editorialista di Repubblica, che si è cimentata in una lectio magistralis a doppia pagina indi Liliane Murekatete, moglie del sindacalista, e del suo sacrosanto diritto a farsi fotografare in pose osé. Dall'altra Laura, la paladina delle donne che sappiamo avere una rinomata idiosincrasia alla nudità persino se appartiene a una statua. Ricorderete tutti la battaglia per le meravigliose natichespigolatrice di Sapri che lanon sopportava fossero così in vista. Sessismo sessismo, gridava lei. La De Gregorio scrive: «Liliane Murekatete, compagna del deputato, è stata attaccata e ...

